Лідер самопроголошеної Абхазії заявив, що готовий піти у відставку на тлі протестів
Лідер самопроголошеної Абхазії Аслан Бжанія заявив про готовність піти у відставку після того, як протестувальники покинуть будівлю його адміністрації в Сухумі. Про це пише Ехо Кавказа.
16 листопада Бжанія провів зустріч із прихильниками в рідному селі Тамиш. На мітингу він заявив, що готовий піти у відставку, але за умови, що протестувальники звільнять захоплений урядовий комплекс у Сухумі.
Також лідер окупованої Росією території Грузії заявив про намір брати участь у нових президентських виборах.
Раніше опозиція закликала громадян зібратися біля парламенту в Сухумі, щоб знову вимагати відставки Бжанії. Напередодні протестувальники, обурені підписанням інвестиційної угоди з Росією, прорвалися на територію урядових будівель, закликаючи Бжанію піти з посади.
З 1 вересня Москва призупинила фінансування абхазького бюджету, вимагаючи, зокрема, затвердження інвестиційної угоди. Абхазька опозиція виступає проти неї, вважаючи, що це призведе до "експансії олігархату".
15 листопада парламент Абхазії мав розглядати проєкт так званої інвестиційної угоди між РФ і невизнаною республікою. Протестувальники вимагають, щоб парламент проголосував проти ратифікації.
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