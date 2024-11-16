Лидер самопровозглашенной Абхазии заявил, что готов уйти в отставку на фоне протестов

При этом Аслан Бжания говорит, что готов выдвинуть свою кандидатуру для участия в президентских выборах

Аслан Бжания (Фото: Аспынпресс)

Лидер самопровозглашенной Абхазии Аслан Бжания заявил о готовности уйти в отставку после того, как протестующие покинут здание его администрации в Сухуми. Об этом пишет Эхо Кавказа.

16 ноября Бжания провел встречу со сторонниками в родном селе Тамыш. На митинге он заявил, что готов уйти в отставку, но при условии, что протестующие освободят захваченный правительственный комплекс в Сухуми.

Также лидер оккупированной Россией территории Грузии заявил о намерении участвовать в новых президентских выборах.

Ранее оппозиция призвала граждан собраться возле парламента в Сухуми, чтобы снова потребовать отставки Бжании. Накануне протестующие, возмущенные подписанием инвестиционного соглашения с Россией, прорвались на территорию правительственных построек, призывая Бжанию уйти с должности.

С 1 сентября Москва приостановила финансирование абхазского бюджета, требуя, в частности, утверждения инвестиционного соглашения. Абхазская оппозиция выступает против него, полагая, что это приведет к "экспансии олигархата".

15 ноября парламент Абхазии должен рассматривать проект так называемого инвестиционного соглашения между РФ и непризнанной республикой. Протестующие требуют, чтобы парламент проголосовал против ратификации.

В мае 2024 года пророссийский премьер Грузии Иракли Кобахидзе заявил, что его страна должна вернуть оккупированные Абхазию и Осетию и стать членом ЕС до 2030 года.

16 октября президент Грузии Зурабишвили сказала, что пророссийские действия Грузинской мечты могут быть спланированы и связаны с российскими связями олигарха Иванишвили.