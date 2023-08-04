Литва відправить в Україну системи ППО NASAMS та показала фото переданих Мі-8 та зеніток L70

Литва готується відправити в Україну пускові установки NASAMS та показала фото вже переданої раніше військової допомоги, зокрема гелікоптерів Мі-8.

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Як повідомляє пресслужба Міноборони Литви, протягом перших семи місяців 2023 року країна передала Україні Мі-8 (про передачу двох вертольотів було оголошено в січні. – Ред.), зенітні установки L70 з боєприпасами, бронетранспортери M113 (на кінець червня загальна кількість цих БТР, переданих Литвою, досягла 72. – Ред.), мільйони набоїв, боєприпаси для гранатометів.

"Найближчим часом Україні будуть передані системи NASAMS, антидронові системи, матеріально-технічне обладнання, розкладачки та багато іншого", – повідомили в Міноборони Литви.

У відомстві не уточнили, про яку кількість NASAMS йдеться, але наприкінці червня президент Литви Гітанас Науседа анонсував передачу двох пускових установок.

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