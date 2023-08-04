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Литва отправит в Украину системы ПВО NASAMS и показала фото переданных Ми-8 и зениток L70

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04.08.2023, 23:36
Литва отправит в Украину системы ПВО NASAMS и показала фото переданных Ми-8 и зениток L70 - Фото
Фoтo – Минобороны Литвы

Литва готовится отправить в Украину пусковые установки NASAMS и показала фото уже переданной ранее военной помощи, в том числе вертолетов Ми-8.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Литвы, в течение первых семи месяцев 2023 года страна передала Украине Ми-8 (о передаче двух вертолетов было объявлено в январе. – Ред.), зенитные установки L70 с боеприпасами, бронетранспортеры M113 (на конец июня общее количество этих БТР, переданных Литвой, достигло 72. – Ред.), миллионы патронов, боеприпасы для гранатометов.

"В ближайшее время Украине будут переданы системы NASAMS, антидроновые системы, материально-техническое оборудование, раскладушки и многое другое", – сообщили в Минобороны Литвы.

В ведомстве не уточнили, о каком количестве NASAMS идет речь, но в конце июня президент Литвы Гитанас Науседа анонсировал передачу двух пусковых установок.

Литва отправит в Украину системы ПВО NASAMS и показала фото переданных Ми-8 и зениток L70

Литва отправит в Украину системы ПВО NASAMS и показала фото переданных Ми-8 и зениток L70

Литва отправит в Украину системы ПВО NASAMS и показала фото переданных Ми-8 и зениток L70

Литва отправит в Украину системы ПВО NASAMS и показала фото переданных Ми-8 и зениток L70

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Оксана Житнюк
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