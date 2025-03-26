Лубінець відреагував на незаконні вироки для полонених "азовців" у Росії

Дмитро Лубінець (Фото: Офіс омбудсмана)

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до міжнародних організацій після появи інформації про те, що в Росії суд виніс вироки українським військовополоненим. Про це йдеться в заяві омбудсмана в Telegram-каналі.

Лубінець стверджує, що Росія порушує міжнародне гуманітарне право, засуджуючи громадян України. Цього разу у Ростові-на-Дону винесли вирок 23 українським військовополоненим, які служили у полку "Азов". Їм призначили покарання у вигляді ув'язнення від 13 до 23 років.

11 з них були заочно засуджені, оскільки вони вже повернулися до України в результаті обміну військовополоненими, розповів омбудсман.

Він наголосив, що міжнародне гуманітарне право забороняє суд щодо полонених. Тому омбудсман звернувся з офіційними листами до Організації об'єднаних націй та Міжнародного комітету Червоного Хреста задля фіксації порушень.

"Міжнародна спільнота не може залишатися осторонь цих грубих порушень. Потрібно вжити рішучих заходів для звільнення українських військовополонених та притягнення РФ до відповідальності за порушення міжнародного гуманітарного права", – йдеться у повідомленні.

Лубінець назвав такі "суди" грою. На його думку, агресор намагається виставити українських воїнів "злочинцями", Україні ж варто донести міжнародній спільноті, що це не так. Він наголосив, що українські військовополонені – це комбатанти, які виконували свій обов’язок перед державою.

"Відповідно до міжнародного гуманітарного права, вони мають законний статус і не можуть бути переслідувані за виконання військового обов’язку. А дії Росії – це створення картинки на внутрішню та зовнішню аудиторію, щоб дискредитувати Україну та українців", – наголосив омбудсман.

Раніше цього самого дня російські пропагандистські ресурси повідомили, що в Ростові 12 українських військовополонених з "Азова" засудили до термінів від 13 до 23 років. Ще 11 бійців було засуджено заочно. Вони потрапили в російський полон в Маріуполі навесні 2022 року. Їх визнали винними у "насильницькому захопленні влади та організації діяльності терористичної організації".