Лубинец отреагировал на незаконные приговоры для пленных "азовцев" в России
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в международные организации после появления информации о том, что в России суд вынес приговоры украинским военнопленным. Об этом говорится в заявлении омбудсмена в Telegram-канале.
Лубинец утверждает, что Россия нарушает международное гуманитарное право, осуждая граждан Украины. В этот раз в Ростове-на-Дону вынесли приговор 23 украинским военнопленным, служившим в полку "Азов". Им назначили наказание в виде заключения от 13 до 23 лет.
11 из них были заочно осуждены, поскольку они уже вернулись в Украину в результате обмена военнопленными, рассказал омбудсмен.
Он подчеркнул, что международное гуманитарное право запрещает суд в отношении пленных. Поэтому омбудсмен обратился с официальными письмами в Организацию объединенных наций и Международный комитет Красного Креста для фиксации нарушений.
"Международное сообщество не может оставаться в стороне от этих грубых нарушений. Нужно принять решительные меры для освобождения украинских военнопленных и привлечения РФ к ответственности за нарушение международного гуманитарного права", – говорится в сообщении.
Лубинец назвал такие "суды" игрой. По его мнению, агрессор пытается выставить украинских воинов "преступниками", Украине же следует донести международному сообществу, что это не так. Он подчеркнул, что украинские военнопленные – это комбатанты, выполнявшие свой долг перед государством.
"В соответствии с международным гуманитарным правом, они имеют законный статус и не могут быть преследованы за исполнение воинского долга. А действия России – это создание картинки на внутреннюю и внешнюю аудиторию, чтобы дискредитировать Украину и украинцев", – подчеркнул омбудсмен.
Ранее в этот день российские пропагандистские ресурсы сообщили, что в Ростове 12 украинских военнопленных из "Азова" приговорили к срокам от 13 до 23 лет. Еще 11 бойцов были осуждены заочно. Они попали в российский плен в Мариуполе весной 2022 года. Им вменяют "насильственный захват власти и организацию деятельности террористической организации".
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