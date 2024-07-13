Лукашенко заявив про "ліквідацію напруги" на кордоні з Україною. У ДПСУ відреагували

Нібито з огляду на "ліквідацію напруги" між Україною та Білоруссю Лукашенко розпорядився відвести війська від південних кордонів

Олександр Лукашенко (Фото: ЕРА)

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив 13 липня, що напруженість на кордоні з Україною "ліквідована", тому Мінськ відводить війська. Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив LIGA.net, що це продовження інформаційного впливу, який здійснює Білорусь, підіграючи Росії.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

"Після нашої певної роботи українці свої Збройні Сили і додаткові війська, які вони перекинули до нашого кордону, від кордону відвели і взагалі вивели із зони білорусько-українського кордону", – заявив Лукашенко.

Нібито з огляду на це він розпорядився відвести білоруські війська від південних кордонів у місця постійної дислокації.

Демченко заявив, що такі заяви диктатора РБ – це продовження інформаційного впливу, який здійснює Білорусь, підігруючи Росії, та й "загалом намагаючись демонструвати свою військову активність".

"Самі створили загрозу і самі її зняли", – додав він.

10 травня 2024 року видання NYT писало, що неподалік від білоруського міста Осиповичі з березня 2023 року триває будівництво військової бази, на якій Росія може зберігати ядерну зброю.

31 травня ЦПД повідомив, що Білорусь продовжує кампанію зі створення напруження на кордоні з Україною – і цим допомагає російській владі в інформаційній війні.

Читайте також: Російські "шахеди" другу добу поспіль залітають до Білорусі – країна підіймала авіацію