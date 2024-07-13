Лукашенко заявил о "ликвидации напряжения" на границе с Украиной. В ГПСУ отреагировали
Беларуский диктатор Александр Лукашенко заявил 13 июля, что напряженность на границе с Украиной "ликвидирована", поэтому Минск уводит войска. Представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил LIGA.net, что это продолжение информационного влияния, которое оказывает Беларусь, подыгрывая России.
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"После нашей определенной работы украинцы свои Вооруженные Силы и дополнительные войска, которые они перебросили на нашу границу, от границы увели и вообще вывели из зоны беларуско-украинской границы", – заявил Лукашенко.
Якобы учитывая это, он распорядился отвести беларуские войска от южных границ в места постоянной дислокации.
Демченко заявил, что такие заявления диктатора РБ – это продолжение информационного влияния, которое оказывает Беларусь, подыгрывая России, и "вообще пытаясь демонстрировать свою военную активность".
"Сами создали угрозу и сами ее сняли", – добавил он.
- 10 мая 2024 года издание NYT писало, что неподалеку от белорусского города Осиповичи с марта 2023 года продолжается строительство военной базы, на которой Россия может хранить ядерное оружие.
- 31 мая ЦПИ сообщил, что Беларусь продолжает кампанию по созданию напряжения на границе с Украиной – и этим помогает российским властям в информационной войне.
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