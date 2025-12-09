Лише меншість працівників Запорізької АЕС пішла працювати на Росатом окупантів – мер Енергодару

До повномасштабного вторгнення на ЗАЕС було 11 000 працівників, а контракт з загарбниками уклали лише трохи більш як 2000, заявив Орлов

Запорізька АЕС (Фото: Facebook станції)

Після окупації Запорізької атомної електростанції лише меншість з її працівників підписала контракт з державною корпорацією загарбників Росатом. Про це в інтерв'ю LIGA.net заявив міський глава Енергодару Дмитро Орлов, який вимушено виїхав з окупованого населеного пункту навесні 2022 року.

"З лютого 2024 року Росатом заборонив прохід на станцію тим, хто не підписав контракт. І відряджає фахівців з інших атомних станцій на ЗАЕС, щоб компенсувати дефіцит персоналу", – розповів мер.

Він зауважив, що до повномасштабного вторгнення на станції працювало близько 11 000 працівників, а з Росатомом підписали контракт трохи більш ніж 2000 осіб.

За словами Орлова, здебільшого йдеться про людей робітничих професій.

Хтось із них підписав ці контракти під примусом, хтось за власним бажанням, однак більша частина співробітників відмовилась, зауважив мер.

"Маючи 11 000 кваліфікованих кадрів, енергоблоки, що працюють, за три з половиною роки окупанти довели до того, що ЗАЕС – без можливості поповнення персоналом, з деградацією обладнання, з незрозумілими процесами щодо води. Плюс це військова база з вибухівкою на території ядерного об'єкта", – наголосив він.