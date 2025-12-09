Лишь меньшинство работников Запорожской АЭС пошло работать на Росатом оккупантов – мэр Энергодара

До полномасштабного вторжения на ЗАЭС было 11 000 работников, а контракт с захватчиками заключили лишь чуть более 2000, заявил Орлов

Запорожская АЭС (Фото: Facebook станции)

После оккупации Запорожской атомной электростанции лишь меньшинство из ее сотрудников подписали контракт с государственной корпорацией захватчиков Росатом. Об этом в интервью LIGA.net заявил городской глава Энергодара Дмитрий Орлов, вынужденно уехавший из оккупированного населенного пункта весной 2022 года.

"С февраля 2024 года Росатом запретил проход на станцию тем, кто не подписал контракт. И отправляет специалистов с других атомных станций на ЗАЭС, чтобы компенсировать дефицит персонала", – рассказал мэр.

Он отметил, что до полномасштабного вторжения на станции работало около 11 000 сотрудников, а с Росатомом подписали контракт чуть более 2000 человек.

По словам Орлова, в основном речь идет о людях рабочих профессий.

Кто-то из них подписал эти контракты под принуждением, кто-то по собственному желанию, однако большая часть из сотрудников отказалась, отметил мэр.

"Получив 11 000 квалифицированных кадров, работающие энергоблоки, за три с половиной года оккупанты довели до того, что ЗАЭС – без возможности пополнения персоналом, с деградацией оборудования, с непонятными процессами по воде. Плюс это военная база со взрывчаткой на территории ядерного объекта", – подчеркнул он.