Мэр Энергодара заявил, что за время оккупации 65% населения города выехало

Стела (Фото: городской совет Энергодара)

Около 65% населения временно оккупированного города Энергодар Запорожской области выехало. Об этом в интервью LIGA.net сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

"Если до оккупации было где-то 53 000, то около 65% выехали и находятся на подконтрольной Украине территории", – сказал Орлов.

Он уточнил, что там, где поселилось больше всего людей из Энергодара, удалось организовать гуманитарные хабы. Они действуют в Запорожье, Днепре и Киеве.

Орлов уточнил, что из города выезжали волнами. Это происходило с первого дня российской оккупации.

Первая волна – сама оккупация Запорожской атомной электростанции, когда выезжали колонны из более сотни автомобилей и автобусов.

"Следующая волна – когда начались фейковые выборы и референдум. Затем, когда станция отключила все энергоблоки от генерации в сентябре 2022-го. Еще была волна после подрыва Каховки", – рассказал городской глава.

СПРАВКА Энергодар – город в Запорожской области, находящийся под временной российской оккупацией. Россияне используют город как военно-логистическую базу, в частности привлекают местные предприятия для ремонта техники и хранения вооружения. В результате управленческого хаоса, халатности и постоянных обстрелов в городе возникают регулярные перебои со светом, проблемы с водоснабжением и загрязнение окружающей среды. Часть населения выехала, другие подвергаются давлению или принуждению, а работники ЗАЭС сталкиваются с преследованиями и рисками для безопасности.