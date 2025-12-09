Мер Енергодара заявив, що за час окупації 65% населення міста виїхало

Стела (Фото: міська рада Енергодара)

Близько 65% населення тимчасово окупованого міста Енергодар Запорізької області виїхало. Про це в інтерв’ю LIGA.net повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

"Якщо до окупації було десь 53 000, то близько 65% виїхали й перебувають на підконтрольній Україні території", – сказав Орлов.

Він уточнив, що там, де поселилося найбільше людей з Енергодара, вдалося організувати гуманітарні хаби. Вони діють у Запоріжжі, Дніпрі й Києві.

Орлов уточнив, що з міста виїжджали хвилями. Це траплялося з першого дня російської окупації.

Перша хвиля – сама окупація Запорізької атомної електростанції, коли виїжджали колони з більше сотні автівок та автобусів.

"Наступна хвиля – коли почалися фейкові вибори й референдум. Потім, коли станція відключила всі енергоблоки від генерації у вересні 2022-го. Ще була хвиля після підриву Каховки", – розповів міський голова.

ДОВІДКА Енергодар – місто в Запорізькій області, що перебуває під тимчасовою російською окупацією. Росіяни використовують місто як військово-логістичну базу, зокрема залучають місцеві підприємства для ремонту техніки та зберігання озброєння. Унаслідок управлінського хаосу, недбалості й постійних обстрілів у місті виникають регулярні перебої зі світлом, проблеми з водопостачанням і забруднення довкілля. Частина населення виїхала, інші зазнають тиску або примусу, а працівники ЗАЕС стикаються з переслідуваннями й ризиками для безпеки.