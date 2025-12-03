Листопад став рекордним за кількістю боїв на фронті у 2025 році

Найгарячішим днем на фронті наразі є 28 листопада, коли кількість боєзіткнень перевищила три сотні

Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж осені інтенсивність бойових дій на фронті зросла. У листопаді 2025-го кількість зафіксованих боєзіткнень перевищила середньомісячні показники цього року, повідомило Міністерство оборони.

За даними Генерального штабу ЗСУ, за 30 днів листопада було зафіксовано 5990 боєзіткнень.

Найгарячішою добою було 28 листопада – тоді фіксувалось 311 боєзіткнень.

Протягом листопада росіяни завдали понад 1600 авіаційних ударів та здійснили близько 128 000 обстрілів, зокрема понад 3200 – з реактивних систем залпового вогню.

Минулої доби, 2 грудня, було зафіксовано 201 боєзіткнення.