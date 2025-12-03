Ноябрь стал рекордным по количеству боев на фронте в 2025 году
В течение осени интенсивность боевых действий на фронте возросла. В ноябре 2025-го количество зафиксированных боестолкновений превысило среднемесячные показатели этого года, сообщило Министерство обороны.
По данным Генерального штаба ВСУ, за 30 дней ноября было зафиксировано 5990 боестолкновений.
Самыми горячими сутками было 28 ноября – тогда фиксировалось 311 боестолкновений.
В течение ноября россияне нанесли более 1600 авиационных ударов и совершили около 128 000 обстрелов, в том числе более 3200 – из реактивных систем залпового огня.
За прошедшие сутки, 2 декабря, было зафиксировано 201 боестолкновение.
- По оценкам НАТО, захват россиянами той части Донецкой области, которую сейчас контролируют ВСУ, не является реальным для армии государства-агрессора еще по меньшей мере год.
- В Альянсе утверждают, что сейчас российские войска уже контролируют якобы более чем 95% Покровска. Однако отмечают: захват этого города и Мирнограда не будет означать крах украинской обороны.
