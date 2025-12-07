Литва заявила про гібридну атаку з боку Білорусі: постраждали дев'ять авіарейсів і 1000 пасажирів
Яна Порохня
Редакторка новин LIGA.net
Увечері 6 грудня роботу аеропорту Вільнюса знову призупинили через можливі повітряні кулі в небі. Це вплинуло на дев'ять рейсів і 1000 пасажирів, повідомили в аеропорту.
У заяві йдеться про чергову спробу гібридної атаки Білорусі на Литву – приблизно о 18:06 було виявлено навігаційні знаки, які характерні для руху повітряних куль із контрабандою.
Як повідомили в Литовському митному управлінні, через загрозу в повітряному просторі чотири рейси було переспрямовано до Каунаського аеропорту, а ще чотири – скасовано. Пасажирів автобусом доставляли в інший аеропорт.
Громадян попередили, що 7 грудня можливі затримки рейсів через порушення ротації екіпажів і літаків.
- 29 листопада аеропорт Вільнюса всю ніч був закритий через повітряні кулі з Білорусі.
- 4 грудня в Литві затримали чоловіка, який керував дроном біля аеропорту у Вільнюсі, попри заборону.
