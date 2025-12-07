Литва заявила про гібридну атаку з боку Білорусі: постраждали дев'ять авіарейсів і 1000 пасажирів

Через спроби гібридної атаки 6 грудня 7 грудня можуть бути затримки з рейсами

Аеропорт Вільнюса (Фото: facebook.com/VilniusAirportOfficial)

Увечері 6 грудня роботу аеропорту Вільнюса знову призупинили через можливі повітряні кулі в небі. Це вплинуло на дев'ять рейсів і 1000 пасажирів, повідомили в аеропорту.

У заяві йдеться про чергову спробу гібридної атаки Білорусі на Литву – приблизно о 18:06 було виявлено навігаційні знаки, які характерні для руху повітряних куль із контрабандою.

Як повідомили в Литовському митному управлінні, через загрозу в повітряному просторі чотири рейси було переспрямовано до Каунаського аеропорту, а ще чотири – скасовано. Пасажирів автобусом доставляли в інший аеропорт.

Громадян попередили, що 7 грудня можливі затримки рейсів через порушення ротації екіпажів і літаків.