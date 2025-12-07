Литва заявила о гибридной атаке со стороны Беларуси: пострадали девять авиарейсов и 1000 пассажиров

Из-за попыток гибридной атаки 6 декабря 7 декабря могут быть задержки с рейсами

Аэропорт Вильнюса (Фото: facebook.com/VilniusAirportOfficial)

Вечером 6 декабря работа аэропорта Вильнюса снова была приостановлена из-за возможных воздушных шаров в небе. Это повлияло на девять рейсов и 1000 пассажиров, сообщили в аэропорту.

В заявлении сказано об очередной попытке гибридной атаки Беларуси на Литву – около 18:06 были обнаружены навигационные знаки, которые характерны для движения воздушных шаров с контрабандой.

Как сообщили в Литовском таможенном управлении, из-за угрозы в воздушном пространстве четыре рейса были перенаправлены в Каунасский аэропорт, а еще четыре – отменены. Пассажиров автобусом доставляли в другой аэропорт.

Граждан предупредили, что 7 декабря возможны задержки рейсов из-за нарушения ротации экипажей и самолетов.