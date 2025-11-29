Всю ночь аэропорт Вильнюса был закрыт из-за воздушных шаров из Беларуси

Самолет (Иллюстративное фото: Stringer/EPA)

С вечера пятницы до утра субботы аэропорт Вильнюса не принимал и не отправлял самолеты из-за воздушных шаров, запущенных из Беларуси. Об этом сообщило медиа LRT со ссылкой на Управление аэропортов Литвы.

Временная приостановка работы Вильнюсского аэропорта коснулась более 3000 пассажиров и 22 рейсов.

Ограничение воздушного пространства было снято около 07:03 29 ноября.

Из-за введенных ограничений воздушного пространства три рейса были отменены, девять – перенаправлены в аэропорты Каунаса и Риги, а также скорректировано время вылета и прибытия 10 рейсов.

Сначала было объявлено, что ограничения воздушного пространства будут введены до 02:15 ночи субботы, позже это время несколько раз продлевали.

По первоначальной информации, работа аэропорта была приостановлена из-за обнаружения навигационных отметок, характерных для метеорологических шаров, которые двигались в направлении аэропорта.

Руководитель Национального центра управления кризисными ситуациями Вилмантас Виткаускас заявил в субботу, что за последние 24 часа в воздушном пространстве Литвы зафиксирована исключительная активность контрабандных шаров, запущенных из Беларуси.

По предварительной информации, было зафиксировано более 60 меток.

17 ноября в Литве прошла масштабная операция против контрабанды воздушными шарами. Правоохранители задержали четырех человек.

В Литве заявили, что ночь на 24 ноября была "самой напряженной" из-за атак шаров с контрабандой – их заметили уже и в Латвии.