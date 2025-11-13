Латвия и Эстония готовы закрыть границу с Беларусью, если нападки на Литву не прекратятся
Латвия и Эстония пообещали в случае необходимости закрыть пункты пропуска на границе с Беларусью, тем самым выразив поддержку Литве. Об этом сообщила премьер-министр страны Инга Ругинене, передает LRT.
"Поляки уже проявили солидарность с нами и не открыли границы, хотя это было запланировано еще неделю назад, так что такие решения уже приняты. Такие же заверения я получила от премьер-министров Латвии и Эстонии, – заявила она.
По ее словам, польский премьер Дональд Туск лично пообещал не открывать пограничные переходы после того, как они были закрыты в середине сентября.
"Премьер-министр всю неделю действительно обещал мне, что мы с ним еще поговорим, и я очень благодарна Польше за то, что она услышала нас", – сказала Ругинене.
Страны выразили готовность "проявить солидарность" в случае, если Литва поймет, что "не контролирует ситуацию" и беларуский режим продолжает нападки.
Также литовский премьер отметила, что страна сейчас не ведет переговоров с Беларусью, а посылает сигналы о причинах закрытия погранпереходов. Литва задействовала все дипломатические каналы, но ждет первого шага со стороны Минска.
"Мы не ведем переговоров. Мы четко посылаем сигнал, что границы закрыты из-за произошедших гибридных атак. Как только этот процесс завершится и белорусская сторона заверит, что они не будут продолжаться, мы также примем позитивные решения", – подчеркнула Ругинене.
- В октябре на территории Литвы были замечены дроны и метеозонды из Беларуси. Из-за БпЛА, в частности, 5 ноября закрывали аэропорт Вильнюса, а 26 октября была закрыта граница с Беларусью из-за регулярных атак метеошарами.
- Это привело к задержке около 150 рейсов и более 20 000 пассажиров.
- А Беларусь, в свою очередь, запретила литовским грузовикам возвращаться в страну.
