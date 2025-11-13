Латвия и Эстония готовы закрыть границу с Беларусью, если нападки на Литву не прекратятся

Польша уведомила литовскую сторону, что не будет открывать границу с Беларусью в знак солидарности

Инга Ругинене (Фото: страница премьера в Facebook)

Латвия и Эстония пообещали в случае необходимости закрыть пункты пропуска на границе с Беларусью, тем самым выразив поддержку Литве. Об этом сообщила премьер-министр страны Инга Ругинене, передает LRT.

"Поляки уже проявили солидарность с нами и не открыли границы, хотя это было запланировано еще неделю назад, так что такие решения уже приняты. Такие же заверения я получила от премьер-министров Латвии и Эстонии, – заявила она.

По ее словам, польский премьер Дональд Туск лично пообещал не открывать пограничные переходы после того, как они были закрыты в середине сентября.

"Премьер-министр всю неделю действительно обещал мне, что мы с ним еще поговорим, и я очень благодарна Польше за то, что она услышала нас", – сказала Ругинене.

Страны выразили готовность "проявить солидарность" в случае, если Литва поймет, что "не контролирует ситуацию" и беларуский режим продолжает нападки.

Также литовский премьер отметила, что страна сейчас не ведет переговоров с Беларусью, а посылает сигналы о причинах закрытия погранпереходов. Литва задействовала все дипломатические каналы, но ждет первого шага со стороны Минска.

"Мы не ведем переговоров. Мы четко посылаем сигнал, что границы закрыты из-за произошедших гибридных атак. Как только этот процесс завершится и белорусская сторона заверит, что они не будут продолжаться, мы также примем позитивные решения", – подчеркнула Ругинене.