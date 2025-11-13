Латвія та Естонія готові закрити кордон із Білоруссю, якщо нападки на Литву не припиняться
Латвія та Естонія пообіцяли в разі потреби закрити пункти пропуску на кордоні з Білоруссю, тим самим висловивши підтримку Литві. Про це повідомила прем'єр-міністерка країни Інга Ругінене, передає LRT.
"Поляки вже проявили солідарність із нами і не відкрили кордони, хоча це було заплановано ще тиждень тому, тож такі рішення вже ухвалено. Такі ж запевнення я отримала від прем'єр-міністрів Латвії та Естонії, – заявила вона.
За її словами, польський прем'єр Дональд Туск особисто пообіцяв не відкривати прикордонні переходи після того, як вони були закриті у середині вересня.
"Прем'єр-міністр увесь тиждень справді обіцяв мені, що ми з ним ще поговоримо, і я дуже вдячна Польщі за те, що вона почула нас", – сказала Ругінене.
Країни висловили готовність "проявити солідарність" у разі, якщо Литва зрозуміє, що "не контролює ситуацію" і білоруський режим продовжує нападки.
Також литовський прем'єр зазначила, що країна зараз не веде переговорів із Білоруссю, а надсилає сигнали про причини закриття прикордонних переходів. Литва залучила всі дипломатичні канали, але чекає першого кроку з боку Мінська.
"Ми не ведемо переговорів. Ми чітко надсилаємо сигнал, що кордони закриті через гібридні атаки, які відбулися. Щойно цей процес завершиться і білоруська сторона запевнить, що вони не будуть продовжуватися, ми також ухвалимо позитивні рішення", – підкреслила Ругінене.
- У жовтні на території Литви були помічені дрони і метеозонди з Білорусі. Через БпЛА, зокрема, 5 листопада закривали аеропорт Вільнюса, а 26 жовтня було закрито кордон з Білоруссю через регулярні атаки метеокулями.
- Це призвело до затримки близько 150 рейсів і понад 20 000 пасажирів.
- А Білорусь, зі свого боку, заборонила литовським вантажівкам повертатися в країну.
