Литва пожаловалась на самую сильную атаку метеозондов за ноябрь: дважды закрывали аэропорт

Метеозонды с контрабандой заметили не только в Литве, но и в Латвии – угроза начинает принимать региональный характер

Шар с контрабандой (Иллюстративное фото: VSAT)

В Литве заявили, что ночь на 24 ноября была "самой напряженной" из-за атаки шаров с контрабандой – их заметили уже и в Латвии. За последние сутки аэропорт Вильнюса дважды закрывали из-за угроз, сообщил руководитель Национального центра управления кризисами Вилмантас Виткаускас в эфире радио LRT.

Он заявил, что масштабы гибридной атаки со стороны Беларуси расширяются. Зафиксированы свыше 40 следов, характерных для контрабандных воздушных шаров.

"У нас была, пожалуй, самая напряженная ночь за весь ноябрь, потому что запуски метеозондов начались около 17:00 из Беларуси и продолжались до 02:00 ночи. Закрытие воздушного пространства было обусловлено именно длительными масштабами и интенсивностью запусков метеозондов", – сказал Виткаускас.

По его словам, сначала воздушное пространство закрыли на пять часов, а позже продлили. Аэропорт Вильнюса был закрыт с 18:55 23 ноября до 00:25 24 ноября и с 01:40 до 03:25 того же дня.

Из-за этого 13 рейсов аэропорта Вильнюса были отменены, а шесть – перенаправлены в Каунас. Пришлось перевезти более 1000 пассажиров между аэропортами.

Сейчас пока не ясно, как метеозонды попали в воздушное пространство Латвии, но это выясняется. Руководитель НЦУК заявил, что угроза начинает принимать не национальный, а региональный характер.

"Также очень важно отметить, что вся эта атака, вероятно, приобрела более широкие географические масштабы, и, насколько нам известно, наши латвийские соседи также получили более 30 сигналов тревоги на своих радарах", – подчеркнул Виткаускас.