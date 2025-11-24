Литва поскаржилася на найсильнішу атаку метеозондів за листопад: двічі закривали аеропорт

Метеозонди з контрабандою помітили не тільки в Литві, а й у Латвії – загроза починає набувати регіонального характеру

Куля з контрабандою (Ілюстративне фото: VSAT)

У Литві заявили, що ніч проти 24 листопада була "найнапруженішою" через атаку кульок із контрабандою – їх помітили вже й у Латвії. За останню добу аеропорт Вільнюса двічі закривали через погрози, повідомив керівник Національного центру управління кризами Вілмантас Віткаускас в ефірі радіо LRT.

Він заявив, що масштаби гібридної атаки з боку Білорусі розширюються. Зафіксовано понад 40 слідів, характерних для контрабандних повітряних куль.

"У нас була, мабуть, найнапруженіша ніч за весь листопад, бо запуски метеозондів розпочалися близько 17:00 з Білорусі та тривали до 02:00 ночі. Закриття повітряного простору було зумовлене саме тривалими масштабами та інтенсивністю запусків метеозондів", – сказав Віткаускас.

За його словами, спочатку повітряний простір закрили на п'ять годин, а пізніше продовжили. Аеропорт Вільнюса було закрито з 18:55 23 листопада до 00:25 24 листопада і з 01:40 до 03:25 того ж дня.

Через це 13 рейсів аеропорту Вільнюса було скасовано, а шість – перенаправлено в Каунас. Довелося перевезти понад 1000 пасажирів між аеропортами.

Наразі поки що не зрозуміло, як метеозонди потрапили в повітряний простір Латвії, але це з'ясовують. Керівник НЦУК заявив, що загроза починає набувати не національного, а регіонального характеру.

"Також дуже важливо зазначити, що вся ця атака, ймовірно, набула ширших географічних масштабів, і, наскільки нам відомо, наші латвійські сусіди також отримали понад 30 сигналів тривоги на своїх радарах", – наголосив Віткаускас.