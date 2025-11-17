У Литві проходить масштабна операція проти контрабанди повітряними кулями

Кордон Литви з Білоруссю (Фото: Stringer)

У понеділок, 17 листопада, у Литві була проведена масштабна операція із запобігання контрабанди у країну з Білорусі за допомогою метеорологічних зондів. Про це повідомив мовник LRT із посиланням на Міністерство внутрішніх справ Литви.

Операцію координували співробітники Служби охорони державного кордону Литви. В її межах затримали чотирьох осіб, але кількість затриманих може збільшуватися.

До операції долучилися понад 100 правоохоронців, які здійснили більш як 30 обшуків у Вільнюському та Шальчинінкайському районах, а також вжили інших заходів.

"Це чіткий сигнал організаторам та посібникам контрабанди. Наша стратегічна мета – зробити цю злочинну діяльність не лише нерентабельною, а й огидною", – сказав міністр внутрішніх справ Литви Владислав Кондратович.

Правоохоронці виявили десятки GPS-навігаторів, а також засоби зв'язку та мобільні пристрої, призначені для перевезення контрабанди за вказаним повітряним маршрутом. Під час обшуків знайшли вогнепальну зброю та боєприпаси, наркотики, контрабандні цигарки, автомобілі, які використовуються для скоєння злочинів.

Раніше Кондратович наказав створити спільну слідчо-оперативну групу для попередження контрабанди повітряним транспортом. Саме вона брала участь в операції 17 листопада.