В Литве проходит масштабная операция против контрабанды воздушными шарами
В понедельник, 17 ноября, в Литве была проведена масштабная операция по предотвращению контрабанды в страну из Беларуси с помощью метеорологических зондов. Об этом сообщил вещатель LRT со ссылкой на Министерство внутренних дел Литвы.
Операцию координировали сотрудники Службы охраны государственной границы Литвы. В ее рамках задержали четырех человек, но количество задержанных может увеличиваться.
К операции присоединились более 100 правоохранителей, которые осуществили более 30 обысков в Вильнюсском и Шальчининкском районах, а также приняли другие меры.
"Это четкий сигнал организаторам и пособникам контрабанды. Наша стратегическая цель – сделать эту преступную деятельность не только нерентабельной, но и отвратительной", — сказал министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович.
Правоохранители обнаружили десятки GPS-навигаторов, а также средства связи и мобильные устройства, предназначенные для перевозки контрабанды по указанному воздушному маршруту. Во время обысков нашли огнестрельное оружие и боеприпасы, наркотики, контрабандные сигареты, автомобили, которые используются для совершения преступлений.
Ранее Кондратович приказал создать совместную следственно-оперативную группу для предупреждения контрабанды воздушным транспортом. Именно она участвовала в операции 17 ноября.
- В октябре на территории Литвы были замечены дроны и метеозонды из Беларуси. Из-за БпЛА, в частности, 5 ноября закрывали аэропорт Вильнюса, а 26 октября была закрыта граница с Беларусью из-за регулярных атак метеощарами.
- Латвия и Эстония пообещали в случае необходимости закрыть пункты пропуска на границе с Беларусью, тем самым выразив поддержку Литве.
Комментарии (0)