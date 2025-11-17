В Литве проходит масштабная операция против контрабанды воздушными шарами

Правоохранители Литвы задержали четырех человек в рамках операции по предотвращению контрабанды из Беларуси

Граница Литвы с Беларусью (Фото: Stringer)

В понедельник, 17 ноября, в Литве была проведена масштабная операция по предотвращению контрабанды в страну из Беларуси с помощью метеорологических зондов. Об этом сообщил вещатель LRT со ссылкой на Министерство внутренних дел Литвы.

Операцию координировали сотрудники Службы охраны государственной границы Литвы. В ее рамках задержали четырех человек, но количество задержанных может увеличиваться.

К операции присоединились более 100 правоохранителей, которые осуществили более 30 обысков в Вильнюсском и Шальчининкском районах, а также приняли другие меры.

"Это четкий сигнал организаторам и пособникам контрабанды. Наша стратегическая цель – сделать эту преступную деятельность не только нерентабельной, но и отвратительной", — сказал министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович.

Правоохранители обнаружили десятки GPS-навигаторов, а также средства связи и мобильные устройства, предназначенные для перевозки контрабанды по указанному воздушному маршруту. Во время обысков нашли огнестрельное оружие и боеприпасы, наркотики, контрабандные сигареты, автомобили, которые используются для совершения преступлений.

Ранее Кондратович приказал создать совместную следственно-оперативную группу для предупреждения контрабанды воздушным транспортом. Именно она участвовала в операции 17 ноября.