Всю ніч аеропорт Вільнюса був закритий через повітряні кулі з Білорусі

Від вечора п’ятниці до ранку суботи аеропорт Вільнюса не приймав та не відправляв літаки через повітряні кулі, запущені з Білорусі. Про це повідомило медіа LRT із посиланням на Управління аеропортів Литви.

Тимчасове призупинення роботи Вільнюського аеропорту торкнулося понад 3000 пасажирів та 22 рейсів.

Обмеження повітряного простору було знято близько 07:03 29 листопада.

Через запроваджені обмеження повітряного простору три рейси було скасовано, дев’ятьом змінено напрямок до аеропортів Каунаса та Риги, а також скориговано час вильоту та прибуття 10 рейсів.

Спочатку було оголошено, що обмеження повітряного простору будуть запроваджені до 02:15 ночі суботи, пізніше цей час кілька разів продовжували.

За початковою інформацією, роботу аеропорту було призупинено через виявлення навігаційних позначок, характерних для метеорологічних куль, що рухалися в напрямку аеропорту.

Керівник Національного центру управління кризовими ситуаціями Вілмантас Віткаускас заявив у суботу, що за останні 24 години в повітряному просторі Литви зафіксовано виняткову активність контрабандних куль, запущених з Білорусі.

За попередньою інформацією, було зафіксовано понад 60 міток.

17 листопада в Литві пройшла масштабна операція проти контрабанди повітряними кулями. Правоохоронці затримали чотирьох осіб.

У Литві заявили, що ніч проти 24 листопада була "найнапруженішою" через атаку куль із контрабандою – їх помітили вже й у Латвії.