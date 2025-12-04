В Литве задержали мужчину, который управлял дроном возле аэропорта в Вильнюсе

Аэропорт Вильнюса (Фото: facebook.com/VilniusAirportOfficial)

Днем возле аэропорта Вильнюса в Литве задержали человека, который управлял дронов в запретной зоне. Об этом сообщила Служба общественной безопасности (VST) Литвы.

Инцидент произошел в 15:41 – в системе полетов Fly Safe было замечено движение неизвестного дрона рядом с инфраструктурой аэропорта. На место прибыла бригада Службы общественной безопасности, которая уже в 15:54 задержала мужчину 1991 года рождения.

По словам задержанного, его беспилотный аппарат весит 249 грамм, а значит он якобы мог летать в запретной зоне, так как весь небольшой. При этом какого-либо разрешения на полеты у него не было.

В 17:10 на место прибыли сотрудники военной полиции, которые взяли задержанного под стражу и возбудили административное дело. Работа аэропорта нарушена не была, рейсы не отменяли.

Служба общественной безопасности Литвы напомнила, что даже легкие дроны весом до 250 грамм на которые распространяются ограничения на полеты в зонах безопасности аэропортов, критически важных объектов инфраструктуры и государственных учреждений.

Дрон (Фото: VST/Facebook)