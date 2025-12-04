У Литві затримали чоловіка, який керував дроном біля аеропорту у Вільнюсі
Удень біля аеропорту Вільнюса в Литві затримали чоловіка, який керував дроном у забороненій зоні. Про це повідомила Служба громадської безпеки (VST) Литви.
Інцидент стався о 15:41 – у системі польотів Fly Safe було помічено рух невідомого дрона поруч з інфраструктурою аеропорту. На місце прибула бригада Служби громадської безпеки, яка вже о 15:54 затримала чоловіка 1991 року народження.
За словами затриманого, його безпілотний апарат важить 249 грамів, а отже, він нібито міг літати в забороненій зоні, оскільки весь невеликий. При цьому будь-якого дозволу на польоти у нього не було.
О 17:10 на місце прибули співробітники військової поліції, які взяли затриманого під варту і порушили адміністративну справу. Роботу аеропорту порушено не було, рейси не скасовували.
Служба громадської безпеки Литви нагадала, що навіть легкі дрони вагою до 250 грамів на які поширюються обмеження на польоти в зонах безпеки аеропортів, критично важливих об'єктів інфраструктури та державних установ.
