У Литві затримали чоловіка, який керував дроном біля аеропорту у Вільнюсі

Аеропорт Вільнюса (Фото: facebook.com/VilniusAirportOfficial)

Удень біля аеропорту Вільнюса в Литві затримали чоловіка, який керував дроном у забороненій зоні. Про це повідомила Служба громадської безпеки (VST) Литви.

Інцидент стався о 15:41 – у системі польотів Fly Safe було помічено рух невідомого дрона поруч з інфраструктурою аеропорту. На місце прибула бригада Служби громадської безпеки, яка вже о 15:54 затримала чоловіка 1991 року народження.

За словами затриманого, його безпілотний апарат важить 249 грамів, а отже, він нібито міг літати в забороненій зоні, оскільки весь невеликий. При цьому будь-якого дозволу на польоти у нього не було.

О 17:10 на місце прибули співробітники військової поліції, які взяли затриманого під варту і порушили адміністративну справу. Роботу аеропорту порушено не було, рейси не скасовували.

Служба громадської безпеки Литви нагадала, що навіть легкі дрони вагою до 250 грамів на які поширюються обмеження на польоти в зонах безпеки аеропортів, критично важливих об'єктів інфраструктури та державних установ.

Дрон (Фото: VST/Facebook)