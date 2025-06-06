МАГАТЕ: Поблизу Запорізької АЕС лунала серія вибухів та стрілянина

Запорізька атомна станція (Фото: Енергоатом/Facebook)

Міжнародне агентство з атомної енергії заявило про серію вибухів на Запорізькій атомній електростанції. Це вже вчетверте від початку 2025 року, повідомила пресслужба МАГАТЕ.

Команда спостерігачів, що працює безпосередньо на станції, повідомила, що чула щонайменше п'ять вибухів 5 червня між 11:30 та 13:45, кожному з яких передувала стрілянина. Додаткову стрілянину було чути близько 14:00.

Читайте також МАГАТЕ не побачило ознак, що Росія готується до перезапуску ЗАЕС

Західна АЕС повідомила команді МАГАТЕ, що всі інциденти стосувалися "нейтралізації безпілотників" поблизу приміщень навчального центру. Повідомлень про будь-які пошкодження центру не надходило.

"Польоти безпілотників поблизу ядерних об’єктів становлять серйозну загрозу для їх фізичної безпеки. Такі інциденти є неприйнятними та мають бути зупинені негайно", – наголосив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

За даними МАГАТЕ, це вже четвертий випадок від початку 2025 року, коли навчальний центр ЗАЕС стає ціллю атак.

25 квітня 2025 року безпілотник був збитий і розбився поблизу навчального центру ЗАЕС, трохи більш ніж через три місяці після ще однієї повідомленої атаки безпілотника на центр.