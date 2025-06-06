МАГАТЭ: Вблизи Запорожской АЭС звучала серия взрывов и стрельба
Международное агентство по атомной энергии заявило о серии взрывов на Запорожской атомной электростанции. Это уже в четвертый раз с начала 2025 года, сообщила пресс-служба МАГАТЭ.
Команда наблюдателей, работающая непосредственно на станции, сообщила, что слышала минимум пять взрывов 5 июня между 11:30 и 13:45, каждому из которых предшествовала стрельба. Дополнительную стрельбу было слышно около 14:00.
Западная АЭС сообщила команде МАГАТЭ, что все инциденты касались "нейтрализации беспилотников" вблизи помещений учебного центра. Сообщений о каких-либо повреждениях центру не поступало.
"Полеты беспилотников вблизи ядерных объектов представляют серьезную угрозу для их физической безопасности. Такие инциденты неприемлемы и должны быть остановлены немедленно", – подчеркнул генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
По данным МАГАТЭ, это уже четвертый случай с начала 2025 года, когда учебный центр ЗАЭС становится целью атак.
25 апреля 2025 года беспилотник был сбит и разбился вблизи учебного центра ЗАЭС, чуть более трех месяцев спустя после еще одной сообщенной атаки беспилотника на центр.
- Белый дом предлагал Украине и европейским союзникам план, в котором предполагалась передача ЗАЭС под американское управление. Станция должна была поставлять электроэнергию как в Украину, так и в Россию. РФ отвергла такой подход.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ЗАЭС не будет работать без Украины – для ее нормального функционирования необходим украинский технический состав.