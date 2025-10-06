Макрон дав завдання прем'єру Лекорню, який подав у відставку
Президент Франції Емманюель Макрон доручив прем'єр-міністру країни Себастьяну Лекорню, який раніше подав у відставку, провести переговори з іншими політичними партіями, щоб спробувати знайти вихід з кризи, передає агенція Reuters.
Єлисейський палац, адміністрація французького президента, повідомив, що Макрон доручив Лекорню, який подав у відставку та відповідає за поточні справи, провести до вечора 8 жовтня фінальні переговори, щоб визначити "платформу для дій і стабільності в країні".
Загалом президент дав посадовцю 48 годин.
Reuters зазначає: наразі неясно, що саме буде робити Лекорню. Конституція Франції дозволяє Макрону призначити його назад прем'єр-міністром, якщо той забажає.
Раніше 6 жовтня Лекорню подав у відставку лише після 14 годин після того, як прем'єр представив склад Кабінету міністрів. Президент ухвалив цю відставку.
Лекорню зазнав жорсткої критики через склад нового уряду, оскільки більшість його членів були у попередньому Кабміні, зазначало France 24.
Лекорню був пʼятим премʼєр-міністром країни за менш ніж два роки. Він очолював уряд менш ніж місяць – з 9 вересня.
Коментарі (0)