Макрон дав завдання прем'єру Лекорню, який подав у відставку

Французький посадовець має 48 годин на фінальні переговори, щоб визначити "платформу для дій і стабільності в країні"

Себастьян Лекорню (Фото: STEPHANE MAHE / EPA)

Президент Франції Емманюель Макрон доручив прем'єр-міністру країни Себастьяну Лекорню, який раніше подав у відставку, провести переговори з іншими політичними партіями, щоб спробувати знайти вихід з кризи, передає агенція Reuters.

Єлисейський палац, адміністрація французького президента, повідомив, що Макрон доручив Лекорню, який подав у відставку та відповідає за поточні справи, провести до вечора 8 жовтня фінальні переговори, щоб визначити "платформу для дій і стабільності в країні".

Загалом президент дав посадовцю 48 годин.

Reuters зазначає: наразі неясно, що саме буде робити Лекорню. Конституція Франції дозволяє Макрону призначити його назад прем'єр-міністром, якщо той забажає.

Раніше 6 жовтня Лекорню подав у відставку лише після 14 годин після того, як прем'єр представив склад Кабінету міністрів. Президент ухвалив цю відставку.

Лекорню зазнав жорсткої критики через склад нового уряду, оскільки більшість його членів були у попередньому Кабміні, зазначало France 24.