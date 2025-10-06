Макрон дал задание премьеру Лекорню, который подал в отставку

У французского чиновника есть 48 часов на финальные переговоры, чтобы определить "платформу для действий и стабильности в стране"

Себастьян Лекорню (Фото: STEPHANE MAHE / EPA)

Президент Франции Эмманюэль Макрон поручил премьер-министру страны Себастьяну Лекорню, ранее подавшему в отставку, провести переговоры с другими политическими партиями, чтобы попытаться найти выход из кризиса, передает агентство Reuters.

Елисейский дворец, администрация французского президента, сообщил, что Макрон поручил Лекорню, который подал в отставку и отвечает за текущие дела, провести к вечеру 8 октября финальные переговоры, чтобы определить "платформу для действий и стабильности в стране".

В целом президент дал чиновнику 48 часов.

Reuters отмечает, что неизвестно, что именно будет делать Лекорню. Конституция Франции позволяет Макрону назначить его обратно премьер-министром, если тот пожелает.

Ранее 6 октября Лекорню подал в отставку только после 14 часов после того, как премьер представил состав кабинета министров. Президент принял эту отставку.

Лекорню подвергся жесткой критике из-за состава нового правительства, поскольку большинство его членов были в предыдущем Кабмине, отмечало France 24.