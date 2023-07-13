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Макрон отримав листа з відрубаним пальцем. Надіслали до Єлисейського палацу — Current Values

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13.07.2023, 08:29
Макрон отримав листа з відрубаним пальцем. Надіслали до Єлисейського палацу — Current Values - Фото
Емманюель Макрон (Фото: EPA)

До Єлисейського палацу, який є резиденцією президента Франції Емманюеля Макрона, надіслали листа з відрубаним людським пальцем. Про це повідомило французьке видання Current Values із посиланням на власні джерела.

За словами співрозмовників журналістів, кореспондентська служба Єлисейського палацу в ніч проти 10 липня отримала поштою листа з відрубаним людським пальцем.

Зазначається, що його помістили в холодильник. Особу людини, якій належить палець, встановлено.

"Це негайно ініціювало відповідну процедуру для випадків лиха, щоб про цю людину могли подбати компетентні служби та провести відповідне медичне спостереження", — заявив співрозмовник видання.

Єлисейський палац відмовився від офіційних коментарів із цього приводу.

  • 28 травня 2022 року Макрон і Шольц півтори години розмовляли з Путіним та переконували його припинити вогонь та вивести війська з України.
  • У червні Макрон заявив, що продовжить контактувати з Путіним, попри те що його критикують за часті дзвінки до Москви.
  • Наприкінці серпня та на початку вересня президент Франції телефонував російському диктатору через ситуацію на Запорізькій АЕС.

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Дмитро Гриниченко
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Емманюель МакронФранціяЄлисейський палац
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