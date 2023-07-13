Макрон получил письмо с отрубленным пальцем. Прислали в Елисейский дворец — Current Values

В Елисейский дворец, который является резиденцией президента Франции Эмманюэля Макрона, прислали письмо с отрубленным человеческим пальцем. Об этом сообщило французское издание Current Values со ссылкой на собственные источники.

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По словам собеседников журналистов, корреспондентская служба Елисейского дворца в ночь на 10 июля получила по почте письмо с отрубленным человеческим пальцем.

Отмечается, что он был помещен в холодильник. Личность человека, которому принадлежит палец, установлена.

"Это немедленно инициировало соответствующую процедуру для случаев бедствия, чтобы о данном человеке могли позаботиться компетентные службы и провести соответствующее медицинское наблюдение", — заявил собеседник издания.

Елисейский дворец отказался от официальных комментариев по этому поводу.

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