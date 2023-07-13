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Макрон получил письмо с отрубленным пальцем. Прислали в Елисейский дворец — Current Values

Цей матеріал також доступний українською
13.07.2023, 08:29
Макрон получил письмо с отрубленным пальцем. Прислали в Елисейский дворец — Current Values - Фото
Эмманюэль Макрон (Фото: EPA)

В Елисейский дворец, который является резиденцией президента Франции Эмманюэля Макрона, прислали письмо с отрубленным человеческим пальцем. Об этом сообщило французское издание Current Values со ссылкой на собственные источники.

По словам собеседников журналистов, корреспондентская служба Елисейского дворца в ночь на 10 июля получила по почте письмо с отрубленным человеческим пальцем.
Отмечается, что он был помещен в холодильник. Личность человека, которому принадлежит палец, установлена. 
"Это немедленно инициировало соответствующую процедуру для случаев бедствия, чтобы о данном человеке могли позаботиться компетентные службы и провести соответствующее медицинское наблюдение", — заявил собеседник издания. 
Елисейский дворец отказался от официальных комментариев по этому поводу. 
  • 28 мая 2022 года Макрон и Шольц полтора часа говорили с Путиным и убеждали его прекратить огонь и вывести войска из Украины.
  • В июне Макрон заявил, что продолжит контактировать с Путиным, несмотря на то что его критикуют за частые звонки в Москву.
  • В конце августа и начале сентября президент Франции звонил российскому диктатору из-за ситуации на Запорожской АЭС.

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Дмитрий Гриниченко
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Елисейский дворецфранцияЭмманюэль Макрон
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