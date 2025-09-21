Макрон відповів на ідею Трампа щодо тиску на Китай: Сфокусуймося на вторинних санкціях
У відповідь на заклик президента США Дональда Трампа до Європи чинити більший тиск на Китай, його французький колега Емманюель Макрон закликав розглянути вторинні санкції, які б безпосередньо стосувались Росії. Про це політик розповів в інтерв'ю американському телеканалу CBS News.
Макрон заявив, що Європейський союз матиме власну дипломатію щодо Китаю, зауваживши, що "ми дуже прив'язані до нашої незалежності, що є нормальним".
За словами французького президента, стосовно Китаю Європа має стратегію зменшення ризиків, а не відмежування.
Журналістка уточнила, чи означає це, що адміністрація Трампа не чинить тиск на ЄС з цього приводу.
"Моя позиція така: сфокусуймось на деяких вторинних санкціях, якщо вони мають сенс. Я думаю, що ми маємо вести серйозний діалог, щоб з'ясувати, де і в якій мірі треті країни допомагають Росії, і посилити тиск. Тому я вважаю, що такий підхід є правильним, але він повинен бути цільовим і безпосередньо пов'язаним з Росією", – відповів Макрон.
Водночас він заявив, що європейці разом з адміністрацією США будуть "наполегливо працювати в усіх сферах, продукт за продуктом, щоб ключові країни не дозволяли Росії іноді мати третій шлях і уникати санкцій або отримувати вигоду від поточної ситуації".
"Це те, що ми називаємо вторинними санкціями, тому що ви не накладаєте санкції безпосередньо на Росію, а [запроваджуєте їх] проти третьої країни, яка їй допомагає, і ця робота має бути зроблена, технічно вона вже розпочалася. Я повністю підтримую цю роботу", – підсумував президент Франції.
- 13 вересня 2025 року глава США опублікував "лист, надісланий до всіх країн НАТО та світу", у якому заявив, що готовий запровадити "серйозні санкції" проти Росії, коли всі країни Альянсу почнуть робити те саме й припинять купувати нафту РФ.
- Також, вважає керівник Штатів, НАТО як група має запровадити тарифи у 50–100% проти Китаю, які можна буде скасувати лише після завершення війни РФ проти України.
- 15 вересня міністр фінансів США Бессент повідомив, що американська адміністрація не запроваджуватиме додаткові мита на китайські товари, щоб зупинити купівлю Пекіном російської нафти, якщо країни Європи не встановлять власні високі тарифи на продукцію країни.
- 18 вересня Трамп заявив, що Китай, імовірно, міг би змусити Росію закінчити війну проти України, якби європейські країни вдалися до економічних обмежень проти Пекіну.
Коментарі (0)