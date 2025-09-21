Макрон об идее Трампа по давлению на Китай: Давайте сфокусируемся на вторичных санкциях
В ответ на призыв президента США Дональда Трампа к Европе оказывать большее давление на Китай, его французский коллега Эмманюэль Макрон призвал рассмотреть вторичные санкции, которые бы непосредственно касались России. Об этом политик рассказал в интервью американскому телеканалу CBS News.
Макрон заявил, что Европейский союз будет иметь собственную дипломатию в отношении Китая, отметив, что "мы очень привязаны к нашей независимости, что является нормальным".
По словам французского президента, насчет Китая Европа имеет стратегию уменьшения рисков, а не отмежевания.
Журналистка уточнила, означает ли это, что администрация Трампа не оказывает давление на ЕС по этому поводу.
"Моя позиция такова: давайте сфокусируемся на некоторых вторичных санкциях, если они имеют смысл. Я думаю, что мы должны вести серьезный диалог, чтобы выяснить, где и в какой степени третьи страны помогают России, и усилить давление. Поэтому я считаю, что такой подход является правильным, но он должен быть целевым и непосредственно связанным с Россией", – ответил Макрон.
В то же время он заявил, что европейцы вместе с администрацией США будут "упорно работать во всех сферах, продукт за продуктом, чтобы ключевые страны не позволяли России иногда иметь третий путь и избегать санкций или получать выгоду от текущей ситуации".
"Это то, что мы называем вторичными санкциями, потому что вы не накладываете санкции непосредственно на Россию, а [вводите их] против третьей страны, которая ей помогает, и эта работа должна быть сделана, технически она уже началась. Я полностью поддерживаю эту работу", – подытожил президент Франции.
- 13 сентября 2025 года глава США опубликовал "письмо, отправленное во все страны НАТО и мира", в котором заявил, что готов ввести "серьезные санкции" против России, когда все страны Альянса начнут делать то же самое и прекратят покупать нефть РФ.
- Также, считает руководитель Штатов, НАТО как группа должна ввести тарифы в 50-100% против Китая, которые можно будет отменить только после завершения войны РФ против Украины.
- 15 сентября министр финансов США Бессент сообщил, что американская администрация не будет вводить дополнительные пошлины на китайские товары, чтобы остановить покупку Пекином российской нефти, если страны Европы не установят собственные высокие тарифы на продукцию страны.
- 18 сентября Трамп заявил, что Китай, вероятно, мог бы заставить Россию закончить войну против Украины, если бы европейские страны прибегли к экономическим ограничениям против Пекина.
