Макрон об идее Трампа по давлению на Китай: Давайте сфокусируемся на вторичных санкциях

Руководитель Франции заявил, что Европейский союз будет иметь собственную дипломатию в отношении Пекина

Эмманюэль Макрон (Фото: BENOIT TESSIER / EPA)

В ответ на призыв президента США Дональда Трампа к Европе оказывать большее давление на Китай, его французский коллега Эмманюэль Макрон призвал рассмотреть вторичные санкции, которые бы непосредственно касались России. Об этом политик рассказал в интервью американскому телеканалу CBS News.

Макрон заявил, что Европейский союз будет иметь собственную дипломатию в отношении Китая, отметив, что "мы очень привязаны к нашей независимости, что является нормальным".

По словам французского президента, насчет Китая Европа имеет стратегию уменьшения рисков, а не отмежевания.

Журналистка уточнила, означает ли это, что администрация Трампа не оказывает давление на ЕС по этому поводу.

"Моя позиция такова: давайте сфокусируемся на некоторых вторичных санкциях, если они имеют смысл. Я думаю, что мы должны вести серьезный диалог, чтобы выяснить, где и в какой степени третьи страны помогают России, и усилить давление. Поэтому я считаю, что такой подход является правильным, но он должен быть целевым и непосредственно связанным с Россией", – ответил Макрон.

В то же время он заявил, что европейцы вместе с администрацией США будут "упорно работать во всех сферах, продукт за продуктом, чтобы ключевые страны не позволяли России иногда иметь третий путь и избегать санкций или получать выгоду от текущей ситуации".

"Это то, что мы называем вторичными санкциями, потому что вы не накладываете санкции непосредственно на Россию, а [вводите их] против третьей страны, которая ей помогает, и эта работа должна быть сделана, технически она уже началась. Я полностью поддерживаю эту работу", – подытожил президент Франции.