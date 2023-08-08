Маляр запитали, як оцінки з Заходу наступу ЗСУ впливають на Залужного та Ко. Відповідь: Ніяк

Оцінки в медіа та публічні думки аналітиків взагалі не впливають на рішення командування ЗСУ про ведення війни проти Росії. Про це сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

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Як сказала заступниця міністра, у командуванні військами приділяють дуже серйозну увагу власній аналітиці, яку готують військові структури. Важливою відмінністю цієї аналітики, наголосила Маляр, є те, що для її підготовки використовується вся наявна інформація, зокрема, закрита.

Водночас медіа та публічні експерти, західні та українські, неминуче будують свої оцінки та рекомендації на неповній та неточній інформації, яка є у загальному доступі, а це робить їхні висновки непридатними для використання військовими.

"Навіть якщо експерт має дані, як кажуть, "з окопи", це все одно дані, скажімо так, місцевого "тактичного" рівня, і вони не охоплюють всієї картини", – сказала Маляр. Водночас командування ЗСУ для розробки загальної стратегії та конкретних операцій використовує максимально повні дані.

Маляр вважає, що "це добре, що війна привертає таку пильну громадську увагу", і вона вдячна всім медіа, які зайняті висвітленням військових дій, проте важливі рішення мають ухвалювати лише професійні військові.

За даними Міноборони, на півдні ЗСУ де-не-де вже прорвали першу лінію оборони РФ і зараз постають перед певними труднощами на наступній, проміжній.

Начальник ГУР Буданов заявив, що український наступ відбувається "важко" через російські оборонні споруди, але найголовніше – не зупиняється.

Україна показала здатність "використовувати свої ресурси краще та точніше, ніж росіяни", завдяки тому, що у ВСУ краща розвідка та бойова обізнаність, а це "дозволяє максимально ефективно використовувати війська", вважає представник Генштабу Естонії Март Вендла.

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