Маляр спросили, как оценки с Запада наступления ВСУ влияют на Залужного и Ко. Ответ: Никак

Оценки в медиа и публичные мнения аналитиков не оказывают вообще никакого влияния на решения командования ВСУ о ведении войны против России. Об этом сказала замминистра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

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Как сказала замминистра, в командовании войсками уделяют очень серьезное внимание собственной аналитике, которую готовят военные структуры. Важным отличием этой аналитики, подчеркнула Маляр, является то, что для ее подготовки используется вся имеющаяся информация, в том числе закрытая.

В то же время медиа и публичные эксперты, западные и украинские, неизбежно строят свои оценки и рекомендации на неполной и неточной информации, которая есть в общем доступе, а это делает их выводы непригодными для использования военными.

"Даже если у эксперта есть данные, как говорится, "из окопа", это все равно данные, скажем так, местного "тактического" уровня, и они не охватывают всей картины", – сказала Маляр. В то же время командование ВСУ для разработки общей стратегии и конкретных операций использует максимально полные данные.

Маляр считает, что "это хорошо, что война привлекает такое пристальное общественное внимание", и она благодарна всем медиа, которые заняты освещением военных действий, однако важные решения должны принимать все-таки только действующие профессиональные военные.

По данным Минобороны, на юге ВСУ кое-где уже прорвали первую линию обороны РФ и сейчас предстают перед определенными трудностями на следующей, промежуточной.

Начальник ГУР Буданов заявил, что украинское наступление происходит "трудно" из-за российских оборонительных сооружений, но самое главное – не останавливается.

Украина показала способность "использовать свои ресурсы лучше и точнее, чем россияне", благодаря тому, что у ВСУ лучше разведка и боевая осведомленность, а это "позволяет максимально эффективно использовать войска", считает представитель Генштаба Эстонии Март Вендла.

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