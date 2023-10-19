Маск розглядає можливість заблокувати X у Європі. Так пише Business Insider
Американський мільярдер Ілон Маск останніми тижнями розглядає можливість заблокувати соціальну мережу X (Twitter) на території Європейського союзу. Про це повідомило видання Business Insider з посиланням на людину, наближену до компанії.
Співрозмовник журналістів сказав, що бізнесмен обговорював видалення програми у регіоні або блокування доступу до неї користувачів у Євросоюзі.
Закон про цифрові послуги набув чинності в серпні і вимагає від великих онлайн-платформ, таких як X, ефективних і прозорих систем для модерації та видалення помилкових, оманливих та шкідливих повідомлень.
Минулого тижня комісар ЄС Тьєррі Бретон заявив про розслідування дотримання X нового закону і офіційно запросив докладну інформацію у платформи про її дії щодо пом'якшення та видалення шкідливої або токсичної інформації.
Компанія Маска може бути оштрафована, якщо буде встановлено, що вона порушує закон.
- Маск частково передав контроль над системами Starlink військовим США, повідомив його біограф.
- Комітет американського Сенату збройних сил розслідує дії Маска.
- Віце-прем'єр і голова Мінцифри Михайло Федоров заявив, що Маск допомагав і продовжує допомагати Україні, серед усіх власників приватних компаній він зробив "найбільший внесок" у майбутню перемогу України.
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