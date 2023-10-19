RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Маск розглядає можливість заблокувати X у Європі. Так пише Business Insider

Этот материал также доступен на русском
19.10.2023, 06:49
Маск розглядає можливість заблокувати X у Європі. Так пише Business Insider - Фото
Ілон Маск (Фото: EPA/JIM LO SCALZO)

Американський мільярдер Ілон Маск останніми тижнями розглядає можливість заблокувати соціальну мережу X (Twitter) на території Європейського союзу. Про це повідомило видання Business Insider з посиланням на людину, наближену до компанії.

За його словами, останніми тижнями Маск припустив, що X може перестати бути доступним у Європі, щоб уникнути нового регулювання, яке прийняла Європейська комісія.
Зазначається, що мільярдер "дедалі більше розчаровується" необхідністю дотримуватися закону про цифрові послуги.

Співрозмовник журналістів сказав, що бізнесмен обговорював видалення програми у регіоні або блокування доступу до неї користувачів у Євросоюзі.

Закон про цифрові послуги набув чинності в серпні і вимагає від великих онлайн-платформ, таких як X, ефективних і прозорих систем для модерації та видалення помилкових, оманливих та шкідливих повідомлень.

Минулого тижня комісар ЄС Тьєррі Бретон заявив про розслідування дотримання X нового закону і офіційно запросив докладну інформацію у платформи про її дії щодо пом'якшення та видалення шкідливої або токсичної інформації.

Компанія Маска може бути оштрафована, якщо буде встановлено, що вона порушує закон.

  • Маск частково передав контроль над системами Starlink військовим США, повідомив його біограф.
  • Комітет американського Сенату збройних сил розслідує дії Маска.
  • Віце-прем'єр і голова Мінцифри Михайло Федоров заявив, що Маск допомагав і продовжує допомагати Україні, серед усіх власників приватних компаній він зробив "найбільший внесок" у майбутню перемогу України.

Читайте також: Буданов: Маск не вимикав Starlink спеціально перед ударом по Севастополі

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Ілон Маскєвропейський союзtwitterпропагандадезінформація
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 