Маск розглядає можливість заблокувати X у Європі. Так пише Business Insider

Американський мільярдер Ілон Маск останніми тижнями розглядає можливість заблокувати соціальну мережу X (Twitter) на території Європейського союзу. Про це повідомило видання Business Insider з посиланням на людину, наближену до компанії.

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За його словами, останніми тижнями Маск припустив, що X може перестати бути доступним у Європі, щоб уникнути нового регулювання, яке прийняла Європейська комісія.

Зазначається, що мільярдер "дедалі більше розчаровується" необхідністю дотримуватися закону про цифрові послуги.

Співрозмовник журналістів сказав, що бізнесмен обговорював видалення програми у регіоні або блокування доступу до неї користувачів у Євросоюзі.

Закон про цифрові послуги набув чинності в серпні і вимагає від великих онлайн-платформ, таких як X, ефективних і прозорих систем для модерації та видалення помилкових, оманливих та шкідливих повідомлень.

Минулого тижня комісар ЄС Тьєррі Бретон заявив про розслідування дотримання X нового закону і офіційно запросив докладну інформацію у платформи про її дії щодо пом'якшення та видалення шкідливої або токсичної інформації.

Компанія Маска може бути оштрафована, якщо буде встановлено, що вона порушує закон.

Маск частково передав контроль над системами Starlink військовим США, повідомив його біограф.

Комітет американського Сенату збройних сил розслідує дії Маска.

Віце-прем'єр і голова Мінцифри Михайло Федоров заявив, що Маск допомагав і продовжує допомагати Україні, серед усіх власників приватних компаній він зробив "найбільший внесок" у майбутню перемогу України.

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