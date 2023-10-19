Маск рассматривает возможность заблокировать X в Европе. Так пишет Business Insider
Американский миллиардер Илон Маск в последние недели рассматривает возможность заблокировать социальную сеть X (Twitter) на территории Европейского союза. Об этом сообщило издание Business Insider со ссылкой на человека, приближенного к компании.
Собеседник журналистов сказал, что бизнесмен обсуждал удаление приложения в регионе или блокирование доступа к нему пользователей в Евросоюзе.
Закон о цифровых услугах вступил в силу в августе и требует от крупных онлайн-платформ, таких как X, эффективных и прозрачных систем для модерации и удаления ложных, вводящих в заблуждение и вредных сообщений.
На прошлой неделе комиссар ЕС Тьерри Бретон заявил о расследовании соблюдения X нового закона и официально запросил подробную информацию у платформы о ее действиях по смягчению и удалению вредной или токсичной информации.
Компания Маска может быть оштрафована, если будет установлено, что она нарушает закон.
- Маск частично передал контроль над системами Starlink военным США, сообщил его биограф.
- Комитет американского Сената по вооруженным силам расследует действия Маска.
- Вице-премьер и глава Минцифры Михаил Федоров заявил, что Маск помогал и продолжает помогать Украине, среди всех владельцев частных компаний он внес "наибольший вклад" в предстоящую победу Украины.
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