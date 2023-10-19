Маск рассматривает возможность заблокировать X в Европе. Так пишет Business Insider

Американский миллиардер Илон Маск в последние недели рассматривает возможность заблокировать социальную сеть X (Twitter) на территории Европейского союза. Об этом сообщило издание Business Insider со ссылкой на человека, приближенного к компании.

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По его словам, в последние недели Маск предположил, что X может перестать быть доступным в Европе, чтобы избежать нового регулирования, которое приняла Европейская комиссия.

Отмечается, что миллиардер "все больше разочаровывается" необходимостью соблюдать закон о цифровых услугах.

Собеседник журналистов сказал, что бизнесмен обсуждал удаление приложения в регионе или блокирование доступа к нему пользователей в Евросоюзе.

Закон о цифровых услугах вступил в силу в августе и требует от крупных онлайн-платформ, таких как X, эффективных и прозрачных систем для модерации и удаления ложных, вводящих в заблуждение и вредных сообщений.

На прошлой неделе комиссар ЕС Тьерри Бретон заявил о расследовании соблюдения X нового закона и официально запросил подробную информацию у платформы о ее действиях по смягчению и удалению вредной или токсичной информации.

Компания Маска может быть оштрафована, если будет установлено, что она нарушает закон.

Маск частично передал контроль над системами Starlink военным США, сообщил его биограф.

Комитет американского Сената по вооруженным силам расследует действия Маска.

Вице-премьер и глава Минцифры Михаил Федоров заявил, что Маск помогал и продолжает помогать Украине, среди всех владельцев частных компаний он внес "наибольший вклад" в предстоящую победу Украины.

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