UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Маск рассматривает возможность заблокировать X в Европе. Так пишет Business Insider

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2023, 06:49
Маск рассматривает возможность заблокировать X в Европе. Так пишет Business Insider - Фото
Илон Маск (Фото: EPA/JIM LO SCALZO)

Американский миллиардер Илон Маск в последние недели рассматривает возможность заблокировать социальную сеть X (Twitter) на территории Европейского союза. Об этом сообщило издание Business Insider со ссылкой на человека, приближенного к компании.

По его словам, в последние недели Маск предположил, что X может перестать быть доступным в Европе, чтобы избежать нового регулирования, которое приняла Европейская комиссия.
Отмечается, что миллиардер "все больше разочаровывается" необходимостью соблюдать закон о цифровых услугах. 

Собеседник журналистов сказал, что бизнесмен обсуждал удаление приложения в регионе или блокирование доступа к нему пользователей в Евросоюзе.

Закон о цифровых услугах вступил в силу в августе и требует от крупных онлайн-платформ, таких как X, эффективных и прозрачных систем для модерации и удаления ложных, вводящих в заблуждение и вредных сообщений.

На прошлой неделе комиссар ЕС Тьерри Бретон заявил о расследовании соблюдения X нового закона и официально запросил подробную информацию у платформы о ее действиях по смягчению и удалению вредной или токсичной информации.

Компания Маска может быть оштрафована, если будет установлено, что она нарушает закон. 

  • Маск частично передал контроль над системами Starlink военным США, сообщил его биограф.
  • Комитет американского Сената по вооруженным силам расследует действия Маска.
  • Вице-премьер и глава Минцифры Михаил Федоров заявил, что Маск помогал и продолжает помогать Украине, среди всех владельцев частных компаний он внес "наибольший вклад" в предстоящую победу Украины.

Читайте также: Буданов: Маск не выключал Starlink специально перед ударом по Севастополю

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Илон Маскевропейский союзtwitterпропагандадезинформация

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 