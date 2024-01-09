Масовий вбивця Брейвік скаржиться на "нелюдське ставлення". Не подобається одиночна камера

Брейвік заявив, що одиночне ув'язнення "є нелюдським поводженням відповідно до Європейської конвенції"

Андерс Брейвік (Фото: EPA/Lise Aserud)

Норвезький масовий вбивця Андерс Брейвік подав позов за "імовірні порушення його прав" у в'язниці — терорист скаржиться на "нелюдське ставлення". Про це повідомляє Euronews.

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Брейвік вкотре постав перед судом 8 січня.

Він заявив суддям в Осло, що його одиночне ув'язнення з 2012 року є "нелюдським поводженням відповідно до Європейської конвенції".

У в'язниці Брейвік перебуває в камері з усіма вигодами, телевізором та ігровими консолями.

Але його адвокати кажуть, що неможливість будь-яких значущих контактів із зовнішнім світом та заборона на надсилання листів є порушенням його прав.

У 2011 році Андерс Брейвік убив 77 людей. Він підірвав бомбу в центрі Осло, а потім розстріляв дітей у молодіжному таборі. Свої дії він пояснив боротьбою з ісламізацією Європи.

У 2012 році його засудили до 21 року позбавлення волі в одиночній камері.

У 2017 році терорист звинуватив владу Норвегії в "нелюдському покаранні". Він подав до суду, який частково виграв.

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