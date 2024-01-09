Массовый убийца Брейвик жалуется на "бесчеловечное отношение". Не хочет одиночную камеру

Брейвик заявил, что одиночное заключение "представляет собой бесчеловечное обращение в соответствии с Европейской конвенцией"

Андерс Брейвик (Фото: EPA/Lise Aserud)

Норвежский массовый убийца Андерс Брейвик подал иск за "предполагаемые нарушения его прав" в тюрьме — террорист жалуется на "бесчеловечное отношение". Об этом сообщает Euronews.

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Брейвик в очередной раз предстал перед судом 8 января.

Он заявил судьям в Осло, что его одиночное заключение с 2012 года представляет собой "бесчеловечное обращение в соответствии с Европейской конвенцией".

В тюрьме Брейвик находится в камере со всеми удобствами, с телевизором и игровыми консолями.

Но его адвокаты говорят, что невозможность каких-либо значимых контактов с внешним миром и запрет на отправку писем являются нарушением его прав.

В 2011 году Андерс Брейвик убил 77 человек. Он взорвал бомбу в центре Осло, а затем расстрелял детей в молодежном лагере. Свои действия он объяснил борьбой с исламизацией Европы.

В 2012 году его приговорили к 21 году лишения свободы в одиночной камере.

В 2017 террорист обвинил власти Норвегии в "бесчеловечном наказании". Он подал в суд, который частично выиграл.

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