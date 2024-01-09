Массовый убийца Брейвик жалуется на "бесчеловечное отношение". Не хочет одиночную камеру
Андерс Брейвик (Фото: EPA/Lise Aserud)

Норвежский массовый убийца Андерс Брейвик подал иск за "предполагаемые нарушения его прав" в тюрьме — террорист жалуется на "бесчеловечное отношение". Об этом сообщает Euronews.

Брейвик в очередной раз предстал перед судом 8 января. 

Он заявил судьям в Осло, что его одиночное заключение с 2012 года представляет собой "бесчеловечное обращение в соответствии с Европейской конвенцией".

В тюрьме Брейвик находится в камере со всеми удобствами, с телевизором и игровыми консолями.

Но его адвокаты говорят, что невозможность каких-либо значимых контактов с внешним миром и запрет на отправку писем являются нарушением его прав.

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