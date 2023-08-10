Мельник обіцяє бути "класичним дипломатом" у Бразилії. Щоб там не забували про війну

Посол України у Бразилії Андрій Мельник пообіцяв бути "класичним дипломатом" у країні, щоб там не забували про війну. Про це він повідомив у коментарі Укрінформу.

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За його словами, він вирушає до Бразилії найближчими днями, проте не має ілюзій, оскільки країнам необхідне перезавантаження стосунків.

Мельник зазначив, що окрім встановлення довірчих відносин із політичними елітами, він налагоджуватиме контакти з медіа, лідерами думок, бізнесом та експертами.

"Робитиму все можливе, щоб тема України не могла бути ігнорована, щоб з нашими інтересами обов'язково рахувались. Наші бразильські партнери відчують, що Україна має надпотужну міжнародну суб'єктність у всіх відношеннях", — сказав дипломат.

Він заявив, що тема України має вийти на перший план у Бразилії.

"Щодо стилю роботи, то я, найімовірніше, буду класичним дипломатом. У Німеччині це був унікальний випадок, не думаю, що він повториться", — резюмував посол.

LIGA.net робила розбір "найгучніших" скандалів з Мельником під час його перебування на посаді посла в Німеччині.

Президент Бразилії Лула да Сілва неодноразово висловлював "миротворчі" ініціативи щодо війни Росії проти України. Зокрема, він говорив, що "немає сенсу обговорювати, хто правий" у війні.

1 червня 2023 року Сілва уточнив свою позицію і заявив про підтримку територіальної цілісності України та засудження вторгнення РФ.

20 червня президент Володимир Зеленський призначив Андрія Мельника надзвичайним та повноважним послом у Бразилії.

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