Мельник обещает быть "классическим дипломатом" в Бразилии. Чтобы там не забывали о войне

Посол Украины в Бразилии Андрей Мельник пообещал быть "классическим дипломатом" в стране, чтобы там не забывали о войне. Об этом он сообщил в комментарии Укринформу.

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По его словам, он отправляется в Бразилию в ближайшие дни, однако не имеет иллюзий, так как странам необходима перезагрузка отношений.

Мельник отметил, что кроме установления доверительных отношений с политическими элитами, он будет налаживать контакты с медиа, лидерами мнений, бизнесом и экспертами.

"Буду делать все возможное, чтобы тема Украины не могла быть игнорирована, чтобы с нашими интересами обязательно считались. Наши бразильские партнеры почувствуют, что Украина имеет сверхмощную международную субъектность во всех отношениях", — сказал дипломат.

Он заявил, что тема Украины должна выйти на первый план в Бразилии.

"Что касается стиля работы, то я, скорее всего, буду классическим дипломатом. В Германии это был уникальный случай, не думаю, что он повторится", — резюмировал посол.

LIGA.net делала разбор самых "громких" скандалов с Мельником во время его пребывания в должности посла в Германии.

Президент Бразилии Лула да Силва неоднократно выражал "миротворческие" инициативы относительно войны России против Украины. В частности, он говорил, что "нет смысла обсуждать, кто прав" в войне.

1 июня 2023 года Силва уточнил свою позицию и заявил о поддержке территориальной целостности Украины и осуждении вторжения РФ.

20 июня президент Владимир Зеленский назначил Андрея Мельника чрезвычайным и полномочным послом в Бразилии.

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