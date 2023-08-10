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Мельник обещает быть "классическим дипломатом" в Бразилии. Чтобы там не забывали о войне

Цей матеріал також доступний українською
10.08.2023, 13:37
Мельник обещает быть
Андрей Мельник (Фото: EPA)

Посол Украины в Бразилии Андрей Мельник пообещал быть "классическим дипломатом" в стране, чтобы там не забывали о войне. Об этом он сообщил в комментарии Укринформу.

По его словам, он отправляется в Бразилию в ближайшие дни, однако не имеет иллюзий, так как странам необходима перезагрузка отношений. 

Мельник отметил, что кроме установления доверительных отношений с политическими элитами, он будет налаживать контакты с медиа, лидерами мнений, бизнесом и экспертами. 

"Буду делать все возможное, чтобы тема Украины не могла быть игнорирована, чтобы с нашими интересами обязательно считались. Наши бразильские партнеры почувствуют, что Украина имеет сверхмощную международную субъектность во всех отношениях", — сказал дипломат.

Он заявил, что тема Украины должна выйти на первый план в Бразилии. 

"Что касается стиля работы, то я, скорее всего, буду классическим дипломатом. В Германии это был уникальный случай, не думаю, что он повторится", — резюмировал посол. 

  • LIGA.net делала разбор самых "громких" скандалов с Мельником во время его пребывания в должности посла в Германии.
  • Президент Бразилии Лула да Силва неоднократно выражал "миротворческие" инициативы относительно войны России против Украины. В частности, он говорил, что "нет смысла обсуждать, кто прав" в войне.
  • 1 июня 2023 года Силва уточнил свою позицию и заявил о поддержке территориальной целостности Украины и осуждении вторжения РФ.
  • 20 июня президент Владимир Зеленский назначил Андрея Мельника чрезвычайным и полномочным послом в Бразилии. 

Читайте также: Президент Бразилии заявил о глобальной усталости от войны в Украине – Bloomberg

Дмитрий Гриниченко
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