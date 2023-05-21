Італія розглядає можливість навчання українських пілотів, хоча й не має F-16 — Мелоні
21.05.2023, 00:02
Джорджа Мелоні (Фото - EPA)
Італія розглядає спільно із союзниками можливість навчання українських пілотів на військових літаках західних зразків. Про це на пресконференції повідомила прем‘єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, яка взяла участь у саміті G7 в Хіросімі, повідомляє Укрінформ.
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"Це рішення, яке ми ще не ухвалили і яке оцінюємо разом із союзниками", – сказала вона, коментуючи ймовірність навчання українських льотчиків на винищувачах F-16.
При цьому Мелоні зауважила, що Італія не має на озброєнні винищувачів F-16, тому не зможе постачати їх Україні.
- 15 травня 2023 року стало відомо, що Британія влітку розпочне навчання українських бойових пілотів.
- 16 травня президент Володимир Зеленський заявив, що Франція, Велика Британія та Нідерланди приєдналися до "авіаційної коаліції".
- Пізніше Португалія приєдналася до "коаліції винищувачів" та заявила про намір навчати пілотів та механіків.
- 19 травня Байден схвалив тренування українських військових на F-16.
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