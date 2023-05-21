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Італія розглядає можливість навчання українських пілотів, хоча й не має F-16 — Мелоні

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21.05.2023, 00:02
Італія розглядає можливість навчання українських пілотів, хоча й не має F-16 — Мелоні - Фото
Джорджа Мелоні (Фото - EPA)

Італія розглядає спільно із союзниками можливість навчання українських пілотів на військових літаках західних зразків. Про це на пресконференції повідомила прем‘єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, яка взяла участь у саміті G7 в Хіросімі, повідомляє Укрінформ.

"Це рішення, яке ми ще не ухвалили і яке оцінюємо разом із союзниками", – сказала вона, коментуючи ймовірність навчання українських льотчиків на винищувачах F-16.

При цьому Мелоні зауважила, що Італія не має на озброєнні винищувачів F-16, тому не зможе постачати їх Україні.

Читайте також: Умовою надання F-16 Україні є невикористання літаків для атак території РФ – Білий дім

Вадим Ребрина
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F-16Джорджа Мелоні
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