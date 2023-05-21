Італія розглядає можливість навчання українських пілотів, хоча й не має F-16 — Мелоні

Італія розглядає спільно із союзниками можливість навчання українських пілотів на військових літаках західних зразків. Про це на пресконференції повідомила прем‘єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, яка взяла участь у саміті G7 в Хіросімі, повідомляє Укрінформ.

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"Це рішення, яке ми ще не ухвалили і яке оцінюємо разом із союзниками", – сказала вона, коментуючи ймовірність навчання українських льотчиків на винищувачах F-16.

При цьому Мелоні зауважила, що Італія не має на озброєнні винищувачів F-16, тому не зможе постачати їх Україні.

15 травня 2023 року стало відомо, що Британія влітку розпочне навчання українських бойових пілотів.

16 травня президент Володимир Зеленський заявив, що Франція, Велика Британія та Нідерланди приєдналися до "авіаційної коаліції".

Пізніше Португалія приєдналася до "коаліції винищувачів" та заявила про намір навчати пілотів та механіків.

19 травня Байден схвалив тренування українських військових на F-16.

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