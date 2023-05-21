Мелони: Италия рассматривает возможность обучения украинских пилотов, хоть и не имеет F-16

Италия рассматривает совместно с союзниками возможность обучения украинских пилотов на военных самолетах западных образцов. Об этом на пресс-конференции сообщила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которая приняла участие в саммите G7 в Хиросиме, сообщает Укринформ.

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"Это решение, которое мы еще не приняли и которое оцениваем вместе с союзниками", – сказала она, комментируя вероятность обучения украинских летчиков на истребителях F-16.

При этом Мелони отметила, что Италия не имеет на вооружении истребителей F-16, поэтому не сможет поставлять их Украине.

15 мая 2023 стало известно, что Британия летом начнет обучение украинских боевых пилотов.

16 мая президент Владимир Зеленский заявил, что Франция, Великобритания и Нидерланды присоединились к "авиационной коалиции".

Позже Португалия присоединилась к "коалиции истребителей" и заявила о намерении учить пилотов и механиков.

19 мая Байден одобрил тренировку украинских военных на F-16.

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