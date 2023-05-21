Мелони: Италия рассматривает возможность обучения украинских пилотов, хоть и не имеет F-16
21.05.2023, 00:02
Джорджа Мелони (Фото - EPA)
Италия рассматривает совместно с союзниками возможность обучения украинских пилотов на военных самолетах западных образцов. Об этом на пресс-конференции сообщила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которая приняла участие в саммите G7 в Хиросиме, сообщает Укринформ.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Это решение, которое мы еще не приняли и которое оцениваем вместе с союзниками", – сказала она, комментируя вероятность обучения украинских летчиков на истребителях F-16.
При этом Мелони отметила, что Италия не имеет на вооружении истребителей F-16, поэтому не сможет поставлять их Украине.
- 15 мая 2023 стало известно, что Британия летом начнет обучение украинских боевых пилотов.
- 16 мая президент Владимир Зеленский заявил, что Франция, Великобритания и Нидерланды присоединились к "авиационной коалиции".
- Позже Португалия присоединилась к "коалиции истребителей" и заявила о намерении учить пилотов и механиков.
- 19 мая Байден одобрил тренировку украинских военных на F-16.
Читайте также: Условием предоставления F-16 Украине является неиспользование самолетов для атак территории РФ – Белый дом
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии