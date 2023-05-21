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Мелони: Италия рассматривает возможность обучения украинских пилотов, хоть и не имеет F-16

Цей матеріал також доступний українською
21.05.2023, 00:02
Мелони: Италия рассматривает возможность обучения украинских пилотов, хоть и не имеет F-16 - Фото
Джорджа Мелони (Фото - EPA)

Италия рассматривает совместно с союзниками возможность обучения украинских пилотов на военных самолетах западных образцов. Об этом на пресс-конференции сообщила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которая приняла участие в саммите G7 в Хиросиме, сообщает Укринформ.

"Это решение, которое мы еще не приняли и которое оцениваем вместе с союзниками", – сказала она, комментируя вероятность обучения украинских летчиков на истребителях F-16.

При этом Мелони отметила, что Италия не имеет на вооружении истребителей F-16, поэтому не сможет поставлять их Украине.

Читайте также: Условием предоставления F-16 Украине является неиспользование самолетов для атак территории РФ – Белый дом

Вадим Ребрина
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f-16Джорджа Мелони
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