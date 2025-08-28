Мерц вважає, що зустрічі між Зеленським та Путіним не буде

Фрідріх Мерц і Емманюель Макрон (Фото: MICHAEL KAPPELER / EPA)

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив думку, що зустріч між російським диктатором Володимиром Путіним і президентом Володимиром Зеленським не відбудеться, попри досягнуті домовленості з президентом США Дональдом Трампом. Про це Мерц сказав під час зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Німецький лідер заявив, що прибув у Францію для обговорення низки питань, які він може вирішити "лише разом" з Макроном.

"На жаль, це включає війну Росії проти України, що триває. Ми повинні знову розглянути це питання. І це на тлі того факту, що зустрічі між Зеленським та Путіним, очевидно, не буде", – сказав Мерц.

Канцлер наголосив, що відсутність зустрічі суперечить тому, про що домовилися Трамп та Путін під час візиту європейських лідерів та Зеленського у Вашингтоні.