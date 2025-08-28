Мерц считает, что встречи между Зеленским и Путиным не будет

Канцлер Германии встретился с президентом Франции, чтобы обсудить, в частности, прекращение войны в Украине

Фридрих Мерц и Эмманюэль Макрон (Фото: MICHAEL KAPPELER/EPA)

Канцлер Германии Фридрих Мерц высказал мнение, что встреча между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Владимиром Зеленским не состоится, несмотря на достигнутые договоренности с президентом США Дональдом Трампом. Об этом Мерц сказал во время встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Германский лидер заявил, что прибыл во Францию для обсуждения ряда вопросов, которые он может решить "только вместе" с Макроном.

"К сожалению, это включает в себя продолжающуюся войну России против Украины. Мы должны пересмотреть этот вопрос. И это происходит на фоне того факта, что встречи между Зеленским и Путиным, очевидно, не будет", – сказал Мерц.

Канцлер подчеркнул, что отсутствие встречи противоречит тому, о чем договорились Трамп и Путин во время визита европейских лидеров и Зеленского в Вашингтон.