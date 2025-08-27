Мерц: Капитуляция Украины лишь даст Путину время подготовиться к следующей войне

Канцлер Германии подчеркнул, что война в Украине должна закончиться, но "не любой ценой"

Фридрих Мерц (Фото: EPA)

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что капитуляция Украины лишь даст время российскому диктатору Владимиру Путину подготовиться к новой войне. Об этом он сказал во время пресс-конференции в Кишиневе по случаю Дня независимости Молдовы, передает The Guardian.

Мерц на пресс-конференции вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Польши Дональдом Туском и главой Молдовы Майей Санду подчеркнул, что война в Украине должна закончиться, но "не любой ценой".

"Мы не хотим, чтобы Украина капитулировала. Такая капитуляция только даст России время, и Путин использует это время для подготовки к следующей войне", – подчеркнул он.

Говоря о пути Молдовы к членству в ЕС, Мерц заметил, что достигнутый страной прогресс "не следует считать само собой разумеющимся, поскольку все могло сложиться совсем иначе", имея в виду войну России против Украины.