Мерц: Капітуляція України лише дасть Путіну час підготуватися до наступної війни

Канцлер Німеччини наголосив, що війна в Україні має закінчитися, але "не за будь-яку ціну"

Фрідріх Мерц (Фото: EPA)

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що капітуляція України лише дасть час російському диктатору Володимиру Путіну підготуватися до нової війни. Про це він сказав під час пресконференції у Кишиневі з нагоди Дня незалежності Молдови, передає The Guardian.

Мерц на пресконференції разом із президентом Франції Емманюелем Макроном, прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском та главою Молдови Маєю Санду наголосив, що війна в Україні має закінчитися, але "не за будь-яку ціну".

"Ми не хочемо, щоб Україна капітулювала. Така капітуляція лише дасть Росії час, і Путін використає цей час для підготовки до наступної війни", – наголосив він.

Говорячи про шлях Молдови до членства в ЄС, Мерц зауважив, що досягнутий країною прогрес "не слід вважати само собою зрозумілим, оскільки все могло скластися зовсім інакше", маючи на увазі війну Росії проти України.