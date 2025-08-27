Мерц: Капітуляція України лише дасть Путіну час підготуватися до наступної війни
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що капітуляція України лише дасть час російському диктатору Володимиру Путіну підготуватися до нової війни. Про це він сказав під час пресконференції у Кишиневі з нагоди Дня незалежності Молдови, передає The Guardian.
Мерц на пресконференції разом із президентом Франції Емманюелем Макроном, прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском та главою Молдови Маєю Санду наголосив, що війна в Україні має закінчитися, але "не за будь-яку ціну".
"Ми не хочемо, щоб Україна капітулювала. Така капітуляція лише дасть Росії час, і Путін використає цей час для підготовки до наступної війни", – наголосив він.
Говорячи про шлях Молдови до членства в ЄС, Мерц зауважив, що досягнутий країною прогрес "не слід вважати само собою зрозумілим, оскільки все могло скластися зовсім інакше", маючи на увазі війну Росії проти України.
- 23 серпня Мерц заявив, що до миру між Україною та Росією вдалося зробити "перші кроки". За його словами, до завершення війни було подолано лише 200 метрів на 10-кілометровій ділянці.
- 27 серпня спецпредставник президента США Віткофф заявив, що вірить у те, що Путін хоче завершити війну. За його словами, пропозиція – на столі. Також цього тижня відбудеться його зустріч із представниками України у Нью-Йорку.
