Міненерго інформує про покращення ситуації зі світлом: вплинули погодні умови

Окрім спеки це також пов'язано з особливостями ремонтних кампаній на об'єктах генерації

Відновлення енергетики. Ілюстративне зображення (Фото: Міненерго)

Станом на 21 липня ситуація зі світлом в Україні покращується внаслідок того, що протягом останніх днів спадає спека. Про це розповів у телемарафоні заступник міністра енергетики Микола Колісник.

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Колісник розповів, що окрім спеки це також пов'язано з особливостями ремонтних кампаній на об'єктах генерації.

Водночас заступник міністра енергетики попередив про ризики нових обстрілів Росією об'єктів цивільної енергетичної інфраструктури.

"Ми маємо дефіцит як наслідок обстрілів, вісім комплексних атак на об'єкти енергетичної інфраструктури. Це дефіцит генерації 9 гігаватів – досить значний об'єм", – акцентував він.

За його словами, завдання енергетиків наразі – втримати енергосистему в цілісності та в безпеці постачання електроенергії.

Раніше у ДТЕК повідомляли, що 21 липня відключення електроенергії з 12:00 і до 15:00 не передбачаються.

Росія протягом весни й початку літа 2024 року знищила 9,2 ГВт генерації електроенергії в Україні. Через це з травня в країні відновилися віялові відключення, яких не було з лютого 2023 року.

Влада обіцяла, що ситуація з відключеннями покращиться у двадцятих числах липня після того, як у мережу повернеться частина атомної генерації.

У ніч проти 20 липня російські військові атакували "шахедом" об'єкт енергетичної інфраструктури в Конотопському районі Сумської області.

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