Минэнерго информирует об улучшении ситуации со светом: повлияли погодные условия

Кроме жары это также связано с особенностями ремонтных кампаний на объектах генерации.

Возобновление энергетики. Иллюстративное изображение (Фото: Минэнерго)

По состоянию на 21 июля ситуация со светом в Украине улучшается вследствие того, что в течение последних дней спадает жара. Об этом рассказал в телемарафоне заместитель министра энергетики Николай Колесник.

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Колесник рассказал, что кроме жары, это также связано с особенностями ремонтных кампаний на объектах генерации.

В то же время заместитель министра энергетики предупредил о рисках новых обстрелов России объектов гражданской энергетической инфраструктуры.

"Мы имеем дефицит, как следствие обстрелов, восемь комплексных атак на объекты энергетической инфраструктуры. Это дефицит генерации 9 гигаватт – достаточно значительный объем", – акцентировал он.

По его словам, задача энергетиков сейчас – удержать энергосистему в целостности и в безопасности поставок электроэнергии.

Ранее в ДТЭК сообщали, что 21 июля отключения электроэнергии с 12:00 и до 15:00 не предусматриваются.

Россия в течение весны и начала лета 2024 уничтожила 9,2 ГВт генерации электроэнергии в Украине. Поэтому с мая в стране возобновились веерные отключения, которых не было с февраля 2023 года.

Власти обещали, что ситуация с отключениями улучшится в двадцатых числах июля после того, как в сеть вернется часть атомной генерации.

В ночь на 20 июля российские военные атаковали "шахедом" объект энергетической инфраструктуры в Конотопском районе Сумской области.

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